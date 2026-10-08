G-Shock MRG-D5000 Blue Sapphire: 20 pezzi a oltre 70.000 euro

Casio ha deciso di spingersi dove nessuno si sarebbe aspettato, presentando un G Shock in zaffiro blu prodotto in appena 20 esemplari e proposto a oltre 70.000 euro. Una cifra che stona parecchio con l’immagine che quasi tutti hanno di questa famiglia di orologi, nata per essere praticamente indistruttibile e con prezzi di solito alla portata di molti. Il nuovo MRG D5000 Blue Sapphire invece gioca in un altro campionato e si presenta come un autentico pezzo da collezione, pensato per gli appassionati più devoti del marchio. Fa un certo effetto pensare che lo stesso nome finito al polso di sportivi, lavoratori e ragazzi in cerca di un segnatempo robusto possa oggi indicare un oggetto così esclusivo. Eppure è proprio questo il senso dell’operazione. Prendere qualcosa di familiare e portarlo fino al limite, senza snaturarlo del tutto.

Il design digitale incontra l’alta orologeria

La particolarità di questa variante sta nell’incontro tra il classico design digitale che ha reso celebre la serie e materiali che normalmente si trovano soltanto nel mondo dell’alta orologeria. Un accostamento che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato quasi una provocazione e che con questo modello viene portato all’estremo.

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L’orologio è stato realizzato per festeggiare i 30 anni della linea MR G, la gamma che da sempre rappresenta il lato più ricercato e prezioso dell’universo Casio. Per l’occasione l’azienda ha scelto di utilizzare lo zaffiro blu per gran parte della cassa esterna, una decisione tutt’altro che banale. Lo zaffiro infatti è un materiale estremamente duro e molto resistente ai graffi, caratteristiche che lo rendono perfetto per chi vuole un oggetto destinato a conservare il proprio aspetto nel tempo. C’è però un rovescio della medaglia. Rispetto ai metalli impiegati tradizionalmente negli orologi sportivi tollera molto meno gli urti, e per un G Shock questo dettaglio pesa parecchio. Parliamo di una famiglia costruita attorno all’idea di poter sopportare colpi e cadute senza battere ciglio.

La struttura Multi Guard che protegge lo zaffiro

Ed ecco il controsenso apparente. Come si fa a costruire un orologio pensato per resistere agli impatti usando un materiale che, per sua natura, li digerisce male? È qui che entra in gioco la parte tecnicamente più interessante del progetto. Casio ha sviluppato una specifica struttura Multi Guard con il compito di proteggere lo zaffiro dagli impatti. L’obiettivo è mantenere intatta quella resistenza agli urti che da sempre costituisce il DNA dei G Shock, senza rinunciare alla bellezza e alla durezza del materiale scelto per la cassa. Praticamente la casa ha cercato di unire due mondi che sulla carta non dovrebbero andare d’accordo, la fragilità preziosa dello zaffiro e la robustezza quasi brutale che ha reso famosi questi orologi.

Il risultato è un modello che conserva l’identità della serie ma la rilegge con un linguaggio completamente diverso. Da una parte resta il carattere da strumento solido e affidabile, dall’altra arriva il fascino di un materiale raro e lavorato con cura, lontanissimo dalla resina e dall’acciaio a cui molti sono abituati. Con una tiratura limitata a soli 20 pezzi e un prezzo che supera i 70.000 euro, il MRG D5000 Blue Sapphire si rivolge a una cerchia ristrettissima di collezionisti. Si tratta di un pezzo che celebra tre decenni della linea MR G e che porta il concetto stesso di G Shock in un territorio mai esplorato prima, quello in cui lo zaffiro blu diventa protagonista di gran parte della cassa esterna.

Fonte: TecnoAndroid