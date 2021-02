Più di 100 milioni di nuovi utenti si sono uniti a Telegram a gennaio, cercando maggiore privacy e libertà. Ma cosa fare dei messaggi e dei ricordi che rimangono nelle vecchie app?

A partire da oggi, tutti possono portare la loro cronologia chat – inclusi video e documenti – su Telegram da app come WhatsApp, Line e KakaoTalk. Questo funziona sia per le chat private che per i gruppi.

Le novità sul nuovo aggiornamento di Telegram

Per spostare una chat da WhatsApp su iOS, apri la pagina Info contatto o Info gruppo su WhatsApp, tocca Esporta chat, poi scegli Telegram nel menu Condividi.

Su Android, apri una chat di WhatsApp, tocca ⋮ > Altro > Esporta chat, quindi scegli Telegram nel menu Condividi:

I messaggi saranno importati nel giorno corrente ma includeranno anche date e orari originali. Tutti i membri della chat su Telegram vedranno i messaggi.

Sposta le chat e risparmia spazio

La parte migliore è che i messaggi e i media che sposti non hanno bisogno di occupare spazio extra. Le vecchie app ti fanno memorizzare tutti i dati sul tuo dispositivo – ma Telegram può occupare virtualmente zero spazio e permetterti di accedere a tutti i tuoi messaggi, foto e video ogni volta che ne hai bisogno.

Puoi liberare spazio e controllare la dimensione della tua cache in Impostazioni > Dati e archivio > Utilizzo archivio.

Controlla la tua presenza digitale

I tuoi dati sono solo tuoi, ed è per questo che gli utenti di Telegram non solo possono esportare le loro chat, ma anche cancellare i messaggi che inviano e ricevono per entrambe le parti – senza lasciare traccia.

Con questo aggiornamento, ottieni ancora più controllo: Le chat segrete, i gruppi che hai creato e la cronologia delle chiamate possono ora essere eliminati per tutte le parti in qualsiasi momento.