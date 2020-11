Non è un mistero che LG Velvet ci sia piaciuto molto: si tratta di un dispositivo dall’estetica gradevolissima, in grado di difendersi molto bene anche dal punto di vista hardware.

Negli ultimi giorni, grazie alle promozioni della piattaforma di e-commerce Amazon, potrete pagarlo solamente 429 euro invece di 649 euro. Ecco tutti i dettagli.

LG Velvet in offerta su Amazon a 429 euro invece di 649 euro

Vi ricordo che sotto alla scocca di LG Velvet troviamo lo Snapdragon 765G, che garantisce il pieno supporto alle reti 5G Sub6, oltre a buone prestazioni in generale, veloci e scattanti. Monta Android 10, sfoggia la certificazione IP68 ed è compatibile con la cover Dual Screen. Insomma, sono molti i punti a favore per questo elegantissimo smartphone LG.

Abbiamo un processore grafico Adreno 620, 6 GB di RAM LPDDR4X e ben 128 GB di memoria interna UFS 2.1, sempre espandibili tramite microSD. Purtroppo non è presente il supporto ad una seconda SIM, neanche in formato virtuale. Abbiamo però, per quanto riguarda la connettività, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.1 e il chip NFC. LG Velvet è dotato di tre sensori fotografici. Il principale è una 48 megapixel ƒ/1.8, abbiamo poi una 8 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e una 5 megapixel ƒ/2.4 per migliorare lo scatto con modalità ritratto.

Per quanto riguarda il comparto video possiamo registrare filmati in 4K a 30fps o in Full HD a 60fps. Le immagini sono decisamente buone ma la stabilizzazione non è troppo incisiva. LG Velvet viene commercializzato con Android 10, aggiornato in questo momento alle più recenti patch di giugno 2020. Il software non offre particolari spunti di innovazione, ma è abbastanza completo ed è leggermente personalizzabile con temi, icone e temi per l’always-on display.