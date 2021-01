Lo sviluppatore Respawn Entertainment ha rilasciato una nuova patch per Apex Legends su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S che migliora il gioco. La patch arriva dopo che numerosi giocatori hanno segnalato errori durante il gioco su tutte le piattaforme.

Nello specifico, i giocatori venivano “catturati”da loop infiniti che bloccavano il gioco. Respawn ha affermato che, sebbene non conosce ancora i dettagli sul problema riscontrato, la nuova patch “migliora la stabilità e risolve i problemi di freeze”. Oltre a cercare di risolvere i problemi tecnici sul lato server, l’ultima patch per Apex Legends risolve una serie di altri problemi.

Apex Legends: l’aggiornamento risolve una serie di problemi

Ciò include problemi con le skin dell’evento Fight Night come Haute Drop e Gold Standard che ostacolano il reticolo quando si mira verso il basso, errori nella selezione dell’elenco degli amici di Steam e altri problemi relativi ai club e alla chat di testo. Per i giocatori di PC, i problemi di chat di testo e gli elenchi di amici su Steam sono stati risolti. Questa era solo una patch minore rilasciata per risolvere problemi importanti, ma sono in arrivo aggiornamenti più grandi.

Apex Legends potrebbe ottenere una modalità TDM in futuro, quindi tieni d’occhio i futuri aggiornamenti. Questa patch arriva non molto tempo dopo che Respawn ha dato il via al suo evento Fight Night, che ha aggiunto nuovi cosmetici, una modalità di gioco di combattimento corpo a corpo e vari miglioramenti della qualità della vita.