Nei giorni scorsi è trapelata la prima immagine che ritrae quello che a tutti gli effetti sembra il RedMagic 6. Nella foto è possibile vedere il nuovo smartphone da gaming di Nubia e soprattutto un logo che lo contraddistingue.

Al centro della scocca, dove si uniscono gli elementi a forma di “X”, spicca il logo Tencent Games. Immediatamente si sono susseguite varie ipotesi sulle feature di RedMagic 6 e sulla presenza di questo logo.

A distanza di pochi giorni, ecco arrivare la conferma ufficiale. RedMagic ha annunciato una partnership strategica con Tencent Games. Questa collaborazione sarà molto profonda e permetterà di sviluppare soluzioni da gaming pensate appositamente per il mondo mobile.

RedMagic conferma ufficialmente la partnership con Tencent Games

La ricerca e sviluppo congiunta tra le due società si concentrerà sia sulle soluzioni hardware che sul software per migliorare il mondo degli e-sport. Infatti, questo settore è uno dei più importanti e soprattutto remunerativi, quindi diventare l’azienda di riferimento è estremamente importante.

Ma la partnership darà vita anche a prodotti pensati per il mercato consumer proprio come il RedMagic 6. Il device sarà presentato nel corso del primo trimestre del 2021 in Cina. Successivamente il dispositivo arriverà anche in Europa.

Possiamo aspettarci che il RedMagic 6 ancora una volta sposterà l’asticella delle performance ancora più in alto. Infatti, il produttore ha sempre cercato di migliorare i propri smartphone nel passaggio da una generazione all’altra e anche questa volta non sarà da meno.

Al momento l’unica certezza sembra la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 888. Dalla presunta foto del device emerge che la fotocamera principale potrebbe essere composta da tre o quattro ottiche. Non mancherà un sistema di dissipazione attiva del calore. Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire nel dettaglio il nuovo RedMagic 6.