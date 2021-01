Il futuro di Mercedes è certamente orientato all’elettrico. La casa di Stoccarda, infatti, ha lanciato la nuova linea di autovetture chiamata Mercedes-EQ. Di questa famiglia fanno parte tutti i veicoli spinti da un motore elettrico come la recente EQA.

Tuttavia, in Germania stanno lavorando all’ammiraglia EQS che incarnerà all’ennesima potenza tutti i valori quali comfort, sportività e funzionalità smart. Di Mercedes EQS abbiamo già potuto ammirare il sistema di infotainment. Grazie alla tecnologia MBUX Hyperscreen, tutte le funzioni di bordo saranno gestite da un pannello touch che corre lungo tutta la plancia.

Ma Mercedes EQS non sarà solo pura tecnologia, ma permetterà anche di sperimentare il vero piacere di guida. Grazie al nuovo video pubblicato sul canale YouTube ufficiale, possiamo scoprire alcuni nuovi dettagli della vettura.

Mercedes svela alcuni dettagli inediti dell’ammiraglia elettrica EQS

Il video ha come protagonisti Eva Greiner, capo ingegnere del sistema eDrive, e Felix Smith, conduttore televisivo con la passione per le auto. La coppia ha effettuato alcuni giri di pista per testare la dinamica di guida della nuova EQS.



Più in generale, la web series intitolata “Unexpected Beauty” permette di dare uno sguardo ai retroscena che hanno portato alla nascita della Mercedes EQS. Questa prima puntata è incentrata sul sistema eDrive che conferisce una guidabilità eccezionale al veicolo.

I motori elettrici permettono alla EQS di adattarsi ad ogni situazione di guida e di aderenza in maniera estremamente efficiente. La trazione è garantita dal sistema Torque Shift che gestisce la coppia istantanea da inviare ad ogni singola ruota.

Al momento Mercedes non ha ancora confermato la data di presentazione di EQS. Alcune indiscrezioni indicano Aprile come possibile mese per tenere l’evento. Di conseguenza, la commercializzazione potrebbe avvenire ad agosto ma restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali.