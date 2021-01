Il prossimo top di gamma che Nubia ha intenzione di presentare sarà il l’attesissimo Red Magic 6. Il device farà parte della nuova generazione di smartphone da gaming in cui il brand opera ormai da tempo.

Il Red Magic 6 è ancora avvolto dal mistero, ma stanno iniziando a circolare alcune indiscrezioni a riguardo. In particolare, online è emersa la prima foto che ritrae dal vivo il device Nubia. Purtroppo al momento non è possibile verificare l’autenticità di questa foto.

A suscitare curiosità, oltre il design sempre molto particolare che accompagna i device da gamign, spicca anche il logo “Tencent Games”. Tencent è un importante gruppo cinese che, tra le altre cose, opera anche nel settore dei giochi per mobile. Tra le varie controllate spicca anche Riot Games, la software house famosa per aver sviluppato League of Legends.

Emergono le prime notizie su Nubia Red Magic 6

Inoltre, sembra che potrebbero arrivare due versioni dello smartphone da gaming di Nubia. I leaker non hanno ancora specificato se la versione standard sarà accompagnata da una versione Pro. A giudicare dal logo Tencent possiamo anche ipotizzare che alla versione base possa affiancarsi una edizione speciale di Red Magic 6.

In ogni caso, qualche giorno fa Ni Fei, General Manager di Nubia, ha postato su Weibo una foto presso il quartier generale di Tencent a Shenzhen. Probabilmente questo incontro è servito per ultimare gli accordi tra le due aziende.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, l’unica certezza è il SoC. Nubia infatti è una delle aziende che equipaggerà sui propri device il Qualcomm Snapdragon 888. Nella foto è possibile vedere un comparto fotografico con tre ottiche posizionate in orizzontale. Non è da escludere la presenza di un quarto sensore non visibile nella foto.

La batteria sarà di Red Magic 6 sarà da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W. Non mancherà il supporto al 5G e al Wi-Fi 6. Possiamo aspettarci anche la presenza di Android 11 e di una modalità gioco dedicata.