Il produttore cinese Realme sta preparando l’arrivo sul mercato del suo nuovo smartwatch. Stiamo parlando del prossimo Realme Watch 2, del quale ora conosciamo design e caratteristiche tecniche grazie all’arrivo dell’importante certificazione FCC. Ad un primo sguardo, sembra che l’aspetto estetico resterà pressoché invariato rispetto al suo predecessore.

Realme Watch 2: ecco nel dettaglio le caratteristiche tecniche

Sul noto sito web 91mobiles.com è stata riportata la certificazione dell’ente FCC riguardante il nuovo smartwatch di casa Realme, con tanto di schemi e immagini. In primis, sarà presente un display quadrato touchscreen di tipo TFT con una diagonale pari a 1.4 pollici e con una risoluzione pari a 320 x 320 pixel. Al suo interno sarà poi presente una batteria da 305 mAh, la certificazione IP68 contro acqua e polvere e il Bluetooth in versione 5.0 BLE. I materiali sembrano plastici e, nelle immagini riportate sulla certificazione, è raffigurata la colorazione Black.

Oltre a questo, lo smartwatch sarà equipaggiato con un sensore per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue e con un sensore per il monitoraggio del battito cardiaco. Vi saranno poi svariate funzioni dal punto di vista del software. Tra queste, troveremo il monitoraggio del sonno, la possibilità di visualizzare le notifiche in arrivo sul proprio smartphone, il controllo della musica e il supporto a diverse attività sportive. Dal punto di vista dimensionale, invece, lo smartwatch misurerà 257.6 x 35.7 x 12.2 mm. Insomma, per il momento abbiamo un quadro abbastanza completo sul nuovo Realme Watch 2, ma rimaniamo comunque in attesa di ulteriori notizie tecniche (come ad esempio il processore sotto alla scocca).