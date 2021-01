Nei giorni scorsi è emersa una indiscrezione su Samsung estremante importante. Il produttore coreano sembra intenzionato a chiudere definitamente la linea Galaxy Note. Si tratta di una decisione importante ma di cui possiamo già vedere le prime conseguenze.

Da sempre la famiglia Galaxy Note è stata caratterizzata da un accessorio unico nel suo genere. La S Pen accompagnava tutti i device Samsung pensati per l’utenza business. Tuttavia, il Galaxy S21 Ultra è compatibile con la nuova generazione di pennini.

Samsung ha confermato che il supporto alla S Pen verrà esteso anche ad altri device che saranno presentati nei prossimi anni. Ecco quindi che un accessorio esclusivo della famiglia Galaxy Note approda su tanti altri smartphone, rendendo di fatto inutile la serie.

Samsung si sta preparando a salutare la serie Galaxy Note

Come se non bastasse, in queste ore arrivano ulteriori conferme su questa scelta. Secondo alcuni insider, la decisione sui Galaxy Note è già stata presa. L’utente Twitter conosciuto come Ice Universe ha postato un messaggio che conferma quanto detto.

Anche Ross Young, noto per essere sempre ben informato, ha confermato la fine della famiglia Galaxy Note. Inoltre, l’ultimo device a far parte della serie sarà il Note 20 FE a meno che Samsung non cancelli il progetto all’ultimo.

Dobbiamo sottolineare che si tratta di indiscrezioni e quindi di decisioni non ufficiali. Nonostante arrivino da leaker sempre attenti e precisi, tutto è ancora aperto finchè il produttore non annuncia le proprie decisioni. Samsung tuttavia non ha ancora confermato ufficialmente la notizia. Non resta che attendere e vedere quali saranno le future mosse del produttore coreano.