Samsung sta preparando piú aggiornamenti per One UI 3.1 in arrivo per i prossimi dispositivi Galaxy. La societá sta lavorando su diverse cose, inclusi gli aggiornamenti dell’interfaccia utente. Al momento, la maggior parte dei device della societá sudcoreana utilizza One UI 3.0.

L’ultimo aggiornamento introduce la versione One UI 3.1 e possiamo aspettarci che sia pronta per tutti i dispositivi supportati nelle prossime settimana. La versione piú recente é ancora basata su Android ed é disponibile per il Galaxy S21. Una versione UI 3.1 verrà rilasciata per tutte le varianti Galaxy Tab S7: S7 LTE, Galaxy Tab S7 + 5G e Galaxy Tab S7 + LTE.

Samsung One UI 3.1 arriverá su tutti i recenti device della societá

L’aggiornamento offre nuove funzionalità, nuovi trucchi nelle impostazioni, nonché miglioramenti alle funzioni esistenti. Il log delle modifiche ufficiale elenca una nuova esperienza di One UI. L’aggiornamento a One UI 3.1 di Android offre prestazioni elevate e un design più raffinato. Se possiedi un Galaxy S21, avrai la stessa esperienza sul tuo Galaxy Tab S7.

L’aggiornamento consente di ottimizzare le funzioni principali utilizzate regolarmente. I miglioramenti ti consentono di concentrarti maggiormente su ciò che conta ogni giorno per lavoro, scuola, gioco o intrattenimento. Una UI 3.1 offre anche una maggiore sicurezza. Con l’aggiornamento, puoi avere un utilizzo più equilibrato della funzione di benessere digitale sul dispositivo.

Noterai subito un design migliorato ed una risposta ai comandi piú naturale. L’ottimizzazione della piattaforma offre un’usabilità perfetta e un’esecuzione rapida delle app. Altri miglioramenti includono un consumo energetico complessivo costante e prestazioni del sistema, maggior personalizzazioni ed funzione di anteprima interattiva.