Acquista online il tuo smartphone Samsung preferito e paga in tre rate, senza interessi né commissioni, in tre mesi. Puoi farlo con Klarna.

Klarna offre il servizio Paga in 3 rate, che permette agli utenti di fare shopping online e suddividere il costo in tre rate addebitate ogni trenta giorni. Il tutto senza interessi né commissioni: se il totale dell’ordine avrà un importo di 90 euro, ad esempio, le tre rate saranno di 30 euro ciascuna e non verranno applicati costi aggiuntivi. La prima rata si paga al momento del check-out, mentre le successive due dovranno essere pagate nei due mesi successivi all’acquisto. Klarna dispone anche della sua app attraverso la quale gestire e controllare i pagamenti.

Samsung, adesso puoi acquistare a rate a tasso 0 con Klarna

“La collaborazione con Klarna si inserisce all’interno della strategia Samsung di offrire sempre più ai propri clienti servizi a valore aggiunto in tutte le fasi del processo d’acquisto anche nei propri canali di vendita digitali. Il nostro Ecommerce DTC si basa infatti sulla continua ricerca e sviluppo di una distintività positiva della customer experience, in grado di far sì che questo canale divenga nel tempo un significativo sales e brand touchpoint per Samsung.” ha dichiarato Massimo Bullo, Head of Digital Transformation Division Samsung Electronics Italia. “Il nostro focus è dare la possibilità ai nostri consumatori di accedere con facilità a tutti i nostri prodotti ed innovazioni, ciò include anche il fornire nuove flessibilità e opzioni nei servizi di pagamento nelle fasi conclusive della consumer journey”.

Se hai intenzione di acquistare uno smartphone Samsung, anche il più recente Galaxy S21, ma non ti è possibile sostenere tutta la spesa adesso, puoi scegliere di pagare il tuo acquisto a rate con Klarna. E’ semplice, comodo e, soprattutto, affidabile.