Samsung ha alzato il sipario sui nuovi smartphone della serie Galaxy S21, contrassegnata da un design iconico, il processore più avanzato di sempre ed una fotocamera di qualità professionale.

Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 è dotato di un display da 6,2 pollici Infinity-O Dynamic AMOLED 2X da 120 Hz, mentre la variante Plus sfoggia un display più grande da 6,7 pollici. Lo schermo modifica automaticamente la frequenza di aggiornamento in base al contenuto visualizzato limitando il consumo di batteria. La scocca posteriore, invece, si distingue per il design dell’alloggiamento del comparto fotografico, che si fonde senza soluzione di continuità con la cornice metallica. Entrambi i modelli sono disponibili in più colorazioni, tra cui anche il nuovo Phantom Violet.

La tripla fotocamera di Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+ è in grado di analizzare e adattarsi automaticamente alla scena per garantire il miglior scatto possibile. Supporta la modalità ritratto, lo Space Zoom ed il nuovo Blocco Zoom, con il quale è possibile minimizzare il tremore delle mani e catturare immagini più chiare con uno zoom fino a 30x. La funzione Fermo Immagine 8K permette di ottenere immagini nitide dai video in 8K, mentre Super Stabilizzatore garantisce la massima fluidità, ottimizzando automaticamente tra i 30fps e i 60fps registrando in risoluzione FHD. Con Vista da Regista, invece, è possibile cambiare facilmente inquadratura mentre si sta registrando, anche utilizzando contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore, grazie alla funzione Doppia Registrazione.

A bordo degli smartphone, il nuovo SoC Exynos 2100 con modem 5G integrato, che offre maggiore velocità, efficienza energetica e capacità computazionali avanzate per supportare la connessione 5G e l’IA. Galaxy S21 racchiude tutta la potenza necessaria per editare le foto, registrare video in 8K e godersi una maratona di cloud gaming.

Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G saranno disponibili in vendita su Samsung.com e nei negozi fisici e online a partire dal 14 gennaio. I due prodotti arriveranno nelle seguenti colorazioni con finiture opache:

Galaxy S21 5G : Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink e Phantom White;

: Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink e Phantom White; Galaxy S21+ 5G: Phantom Violet, Phantom Silver e Phantom Black.

Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+ saranno acquistabili nel nostro Paese nelle seguenti configurazioni:

Galaxy S21 : nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €879,00 e nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €929.00.

: nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €879,00 e nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €929.00. Galaxy S21+: nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.079,00 e nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.129.00

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra è una vera e propria rivoluzione: oltre alle sue caratteristiche all’avanguardia, è il primo smartphone della serie S in assoluto a supportare la S Pen. Si può quindi disegnare, prendere appunti, editare foto e firmare documenti utilizzando la S Pen di un dispositivo Galaxy Note o Galaxy Tab, oppure acquistando una S Pen separatamente.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è disponibile nei colori Phantom Black e Phantom Silver ed è rivestito con una lussuosa finitura opaca, per un look sofisticato e senza tempo. E’ il modello più grande della nuova serie, con un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici Quad HD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz.

Galaxy S21 Ultra 5G offre un sistema avanzato di fotocamere di livello professionale. È dotato di quadrupla fotocamera posteriore (ultra-grandangolare, grandangolare e doppio teleobiettivo) che dispone di un nuovo sensore professionale da 108 MP, da cui è possibile acquisire foto HDR a 12 bit. E’ possibile registrare in 4K a 60 fps con tutti gli obiettivi e, grazie all’opzione file RAW a 12 bit, è possibile conservare tutti i dettagli anche per l’editing delle foto.

Galaxy S21 Ultra 5G include lo Space Zoom 100x, potenziato dal primo sistema con doppio teleobiettivo mai realizzato da Samsung: un’ottica 3x e un’ottica 10x, entrambe equipaggiate con il Dual Photodiode.

Per il resto, lo smartphone integra lo stesso SoC degli altri modelli e può raggiungere il 50% della carica in appena 30 minuti.

A partire da oggi, Galaxy S21 Ultra 5G è disponibile in vendita su Samsung.com e nei negozi fisici e online nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.279,00

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.329,00

nella versione da 16GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.459,00

I clienti che acquisteranno Samsung Galaxy S21 Ultra 5G tra il 14 e il 28 gennaio potranno ricevere gratuitamente un pacchetto premio composto dai nuovi auricolari Galaxy Buds Live e il nuovo Galaxy SmartTag del valore complessivo di 263,9€.

Samsung Galaxy Buds Pro

Oltre ai nuovi smartphone della serie Galaxy S21, Samsung ha presentato i nuovi Galaxy Buds Pro, che offrono un suono immersivo, qualità di chiamata superiore, Active Noise Cancellation (ANC) intelligente e connettività migliorata.

Gli auricolari sono caratterizzati da un design innovativo e più ergonomico, che riduce anche l’area di contatto tra l’orecchio e l’auricolare, migliorando il comfort e riducendo al minimo la sensazione di chiusura.

I Galaxy Buds Pro offrono un suono più completo, abilitato di due driver, uno da 11 millimetri per bassi più profondi e un ulteriore driver da 6,5 millimetri per alti più ricchi. Sono dotati di tre microfoni e accelerometro, per permettere all’utente di farsi sentire chiaramente in fase di chiamata. Uno dei microfoni esterni è inoltre dotato di un elevato rapporto segnale/rumore (SNR), che elimina ulteriormente i rumori di fondo.

Quando si ha necessità di concentrarsi, è possibile ridurre il rumore di fondo fino al 99%, regolandolo con precisione al livello desiderato, mentre la funzionalità Suono Ambientale permette di amplificare i suoni vicini di oltre 20 decibel.

I nuovi Galaxy Buds Pro saranno disponibili in mercati selezionati a partire dal 15 gennaio nelle colorazioni Phantom Black, Phantom Silver e Phantom Violet.