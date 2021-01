In questo articolo vi mostriamo alcune offerte dedicate al passaggio a TIM dai competitor WINDTRE e Vodafone. Tutte le promo possono avere Giga Illimitati grazie all’opzione TIM Unica dedicata a chi possiede internet illimitato a casa.

Offerte per passare a TIM: i dettagli

La prima offerta dedicata sia al passaggio da Vodafone e da WINDTRE, i due principali competitor, prende il nome di TIM Wonder Four.

La promo comprende minuti illimitati verso tutti e ben 20GB di internet a 18,99€ al mese. Wonder Four permette anche la navigazione illimitata su alcune app di messaggistica come WhatsApp, Telegram, iMessage ed altre.

Questa Wonder non dispone della navigazione in 5G, se quindi siete alla ricerca di una promo abilitata alla nuova tecnologia dovete scegliere di acquistare una tariffa della gamma Advance.

Il 5G di TIM è già attivo nei paesi di Roma, Torino, Milano, Firenze, Napoli, Bologna, Ferrara, Genova, Sanremo, Brescia e Monza. A breve si aggiungeranno alla lista anche Verona, Bari e Matera.

Offerte Advance con 5G

Le promo della gamma Advance con il 5G già abilitato sono due e prendono il nome di Advance 5G e di Advance 5G Unlimited. La prima prevede minuti e SMS nazionali illimitati verso tutti e 50Gb alla velocita di 2 Gbps in 5G al costo mensile di 29,99€. La tariffa in questione ha un entry fee iniziale di 9€, la SIM invece è gratuita.

La seconda ed ultima promozione 5G è la Advance 5G Unlimited e gode di minuti e SMS senza limiti verso tutti in Italia, 250 minuti e 250 SMS in roaming in Unione Europea, USA e Canada oltre a 250 minuti verso Svizzera e Principato di Monaco, Giga senza Limiti alla stessa velocità della Advance, 20GB in roaming europeo e 3GB verso verso Svizzera, Monaco, USA e Canada al costo di 39,99€ al mese. Il contributo di attivazione oltre a quello previsto per la SIM sono totalmente gratuiti.

Offerte Generazionali

Tra le promo dedicate ai più giovani troviamo tre tariffe davvero molto interessanti. Stiamo parlando di TIM Young Senza Limiti per gli Under 30, TIM Junior dedicata ai minori di 16 anni e TIM Young Student Edition attivabile solo dagli Under 25. Le due promo della gamma Young godono oltre al loro bundle specifico di Giga Illimitati nelle applicazioni Social, Chat e Musica più utilizzate tra i giovani.