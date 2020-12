TIM chiude l’anno in bellezza. Il provider italiano vuole essere ancora al fianco di tutti i clienti che desiderano rinnovare il proprio piano telefonico o attivare una nuova SIM. La strategia di TIM è particolarmente vincente per il pubblico dei più giovani. Il provider, per questa categoria di utenza, ha riservato due iniziative speciali.

I clienti di TIM potranno ora attivare le offerte Young Senza Limiti e la Young Student Edition. Con queste iniziative l’operatore rilancia la sfida a WindTre ed alle sue tariffe sempre dedicate ai ragazzi.

TIM, le migliori tariffe di fine anno per il pubblico più giovane

L’offerta più vantaggiosa è completa di TIM è la Young Senza Limiti. La ricaricabile in questione guarda agli under 30 e propone un pacchetto di consumi che prevede chiamate illimitate, SMS verso tutti e Giga senza limiti per la connessione in rete. Tutti gli abbonati che optano per questa proposta di TIM dovranno pagare 14,99 euro al mese.

Come alternativa, i clienti con meno di 25 anni potranno scegliere la Young Student Edition. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa promozione è di 9,99 euro. I consumi contemplano invece chiamate ed SMS illimitati cui si aggiungono 40 Giga per la navigazione di rete.

Le due promozione di TIM si completano con una serie di servizi extra. Gli abbonati avranno libero accesso al servizio streaming TIMmusic Platinum per sei mesi. Inoltre prevista navigazione senza consumo di Giga per le app social, per le chat, per le app di streaming musicale e quelle legate alla didattica online.