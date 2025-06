TIM Young: Connessione veloce e libertà totale per chi ha meno di 30 anni

Con TIM Young, l’operatore italiano propone una soluzione mobile dedicata ai clienti under 30, pensata per chi trascorre ogni giorno online. L’offerta include fino a 200GB in 5G Ultra, minuti illimitati, 200 SMS e 20GB validi in roaming nei Paesi UE. Il tutto a un prezzo estremamente competitivo, ovvero a 9,99€ al mese. I nuovi clienti che attivano online l’offerta godranno anche del primo mese gratuito e dell’attivazione senza costi aggiuntivi.

eSIM, TIM UNICA Power e roaming: libertà digitale senza confini

TIM ha deciso di puntare su semplicità, velocità e digitalizzazione. L’attivazione dell’offerta avviene interamente online, attraverso un processo rapido che può essere completato tramite SPID o video-selfie. È possibile scegliere tra SIM fisica o la più moderna eSIM, che non solo elimina la plastica, ma consente anche una maggiore sicurezza e facilità d’uso.

Chi aderisce a TIM Young può beneficiare di una promozione esclusiva. Ossia un bonus di 20€ da utilizzare su Satispay, disponibile per tutti coloro che si registrano per la prima volta. Il servizio è personalizzabile in base alle esigenze di ognuno. Infatti, si possono aggiungere altri 50GB, attivare TIM Games, abilitare TIM-One Number o espandere la memoria cloud con Google One. Tutto è studiato per offrire la massima libertà. In più grazie all’eSIM, disponibile fin da subito per i nuovi clienti, l’utente può attivare la linea mobile in pochi minuti, senza attese per la consegna fisica della SIM. L’eSIM è sicura, non si danneggia né si perde, e permette di gestire più numeri dallo stesso smartphone.

Chi ha una linea fissa TIM può attivare anche TIM-UNICA Power e ottenere Giga illimitati per tutta la famiglia. Fino a sei linee mobili, anche con intestatari diversi, possono essere collegate e navigare senza limiti. La qualità della rete 5G TIM garantisce prestazioni elevate, con velocità fino a 2Gbps. In più, grazie alla copertura nei Paesi UE, minuti e SMS sono utilizzabili anche in roaming, con 20GB disponibili all’estero ogni mese. TIM Young si distingue anche per il suo impegno nella sostenibilità e nella trasparenza. Chi attiva la Ricarica Automatica non rischia mai di restare senza credito, grazie a un sistema intelligente che ricarica il numero prima della scadenza dell’offerta. La digitalizzazione si fonde con la semplicità, rendendo TIM Young una proposta attuale, flessibile e adatta a chi vuole vivere la connettività senza compromessi.