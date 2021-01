Nel caso in cui abbiate acquistato uno smartphone Android nuovo di zecca, sarete sicuramente sorpresi dal fatto che è veramente scattante quando gli comanderete di fare qualcosa. Tuttavia, questa velocità col tempo andrà a scomparire. Ebbene sì, il vostro smartphone Android (anche gli iPhone) perderà di smalto col tempo e diventerà sempre più lento.

Questo è anche normale che capiti. Tuttavia, ci sono dei modi molto efficaci per far sì che il nostro dispositivo “invecchi” più lentamente, avendo la possibilità di continuare ad utilizzarlo quasi come nuovo per più tempo. Scopriamo maggiori dettagli a riguardo.

Smartphone Android: ecco come non farlo invecchiare mai

Trucco della batteria

La batteria è gestibile facilmente, essendo che Android “studia” nel verso senso della parola l’utilizzo tipico del dispositivo. Dovremo andare in Impostazioni> Batteria> Risparmio energetico e da qui scegliere “in base alla tua routine“. Un altro trucco che molti già usano è quello di abbassare la luminosità del display.

Modalità benessere: non disturbare

Trucco per il nostro benessere: usare la modalità “Non disturbare” può farci stare un po’ fuori dalla frenesia di rispondere a messaggi e chiamate. Dobbiamo andare su Impostazioni> Audio> Non disturbare. Inoltre, possiamo programmarla a nostro piacimento, disattivando tutte le notifiche o impostando le eccezioni.

Modalità scura

L’uso della dark mode è un altro trucco interessante: il consumo della batteria viene ridotto sensibilmente, molti pixel dello schermo si spengono e mette i tuoi occhi in condizione di essere maggiormente riposati.

Home screen ripulita dalle icone inutili

La pulizia della home screen da app inutili è molto efficace per far durare di più il vostro smartphone. Si può anche evitare che ogni app installata si inserisca in automatico sulla home screen. Sarà necessario fare un tap prolungato su una parte libera della home e andare su Impostazioni Home. Di seguito troveremo un toggle “Aggiungi alla schermata Home“, il quale deve essere disattivato.

Addio al furto o allo smarrimento del device

Ultimo importantissimo trucco riguarda la funzionalità “Trova il mio dispositivo“. Questo è molto utile nel caso in cui abbiamo bisogno di rintracciare il nostro smartphone. Sarà necessario andare su Impostazioni> Sicurezza> Trova il mio dispositivo. In questo modo, saremo più sicuri quando non troviamo più il nostro device.