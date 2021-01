Scarpe: l'invenzione perfetta che blocca all'interno i cattivi odori

Nel 2021 parlare di scarpe e del corpo umano non dovrebbe più essere un tabù, o almeno lo speriamo. Noi di Tecnoandroid vogliamo presentarvi una nuova idea che prende il nome di V20-BEST. Di cosa si tratta? Senza dubbio non parliamo di scarpe sintetiche che favoriscono la sudorazione del piede, dunque l’emanazione di cattivo odore. Il nuovo progetto nasce ispirandosi alla NASA ed è già presente su alcune piattaforme di raccolta fondi come KICKSTARTER e INDIEGOGO. Perché preferire una scarpa di questo tipo ad una più comune scarpa di pelle (ahinoi, da sempre utilizzata per evitare incidenti imbarazzanti dopo aver fatto palestra o aver comunque sudato)? La risposta è semplice e la potrete trovare nel paragrafo sottostante.

Scarpe: il loro nome è V20-BEST e sono le migliori sul mercato

Come vi dicevamo precedentemente, i produttori dichiarano di essersi “ispirati alla NASA” per la loro realizzazione. Queste scarpe sono infatti dotate di una TRIPLA PROTEZIONE che ELIMINA IL 99.9% DEI BATTERI ed è accompagnata da una membrana protettiva contro acqua e umidità. Tale sistema renderà quindi tutto più semplice e non sentirete più alcun odore sgradevole. I nostri piedi saranno ben più felici e asciutti!

Per di più le V20-BEST risultano essere scarpe pensate per poter essere indossate durante l’intero anno, dall’inverno all’estate. Ed il merito è tutto dei materiali tecnici con cui sono fatte. Al momento la campagna di raccolta fondi è stata un grande successo raccogliendo ben 400.000€.

Il costo del prodotto non supera i 70 euro ed è già prenotabile in diverse misure tramite QUESTA PAGINA. Per le prime offerte tenetevi sempre aggiornati sul canale di Telegram!