Vivo Wireless Sport Earphone (HP2055) sono delle ottime cuffie per tutti gli sportivi più incalliti. Comode e pratiche sono perfette per gli sport di ogni tipo o più semplicemente per chi ama godere di buona musica, senza la necessita di portare dieto con sé cuffie over-the-ear poco pratiche.

Design e materiali

Come già accennato in precedenza per le Vivo TWS Neo, i materiali costruttivi di queste Vivo Wireless Sport Earphone sono praticamente ineccepibili. Sin dal primo tanto ci si rende conto di essere al cospetto di un prodotto qualitativamente di spessore, dal design particolare.

Il peso complessivo è molto contenuto e pari a 27.4 grammi. Le dimensioni, invece, sono generose, ma comunque in linea di mercato. L’unico colore disponibile, infine, è il grigio scuro, particolarmente pratico perché quasi impossibile da sporcare.

Funzionalità e audio

A livello sonoro le cuffie permettono di usufruire di bassi profondi e di un’ottima insonorizzazione dell’ambiente, grazie ai pratici gommini in-ear. Le specifiche tecniche e le funzionalità, inoltre, sono interessanti:

USB Type-C per la ricarica;

per la ricarica; Certificazione IP55 (resistenza a schizzi d’acqua/sudore e polvere);

(resistenza a schizzi d’acqua/sudore e polvere); Hi-Res Audio,

Cancellazione intelligente del rumore;

Bluetooth v5.0 ;

; Temperatura operativa: 5-35 gradi;

Gamma di frequenza: 20Hz-20000Hz;

Impedenza nominale dell’altoparlante: 32Ω;

Sensibilità dell’auricolare: 100dB+-3dB a 1KHz;

Gamma di risposta in frequenza del microfono: 100Hz-8000Hz;

Sensibilità del microfono: -38dB+-3dB a 1KHz.

Completa il tutto, due pratici magneti posizionati sul retro dei due auricolari. Grazie ai magneti, dunque, sarà possibile agganciare con comodità le cuffie direttamente al nostro collo, senza doverle riporre in borsa o in tasca.

Autonomia e considerazioni finali

Veniamo, dunque, ad un altro aspetto di fondamentale importanza: l’autonomia. Le cuffie si comportano molto bene anche con sessione intensive di allenamento, lasciando spazio a circa 12/13 ore di ascolto musica e/o chiamate. I tempi di ricarica, invece, sono di circa un’ora e mezza.

In definitiva, queste Vivo Wireless Sport Earphone rappresentano un ottimo prodotto con riguardo al target a cui si rivolge (sportivi). Il prezzo di circa 60 euro risulta, inoltre, molto interessante in tale fascia di mercato. Al momento, è possibile acquistarle esclusivamente presso i rivenditori Euronics.