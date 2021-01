Vivo TWS Neo sono le prime cuffie TWS rilasciate per il mercato italiano dal parte del brand asiatico. Un concentrato di design, qualità sonora e qualità in chiamata per quelle che riteniamo le migliori cuffie TWS Android sul mercato.

Design e materiali

Vivo ha dato modo, sin da subito, a tutti noi di scorgere la qualità del suo potenziale con Vivo X51 5G. Uno smartphone davvero innovativo che annunciava l’ingresso sul mercato italiano del brand asiatico. Come X51 5G anche queste Vivo TWS Neo sono prodotte con materiali di pregio, in un case estremamente comodo e pratico. I due auricolari, inoltre, si posizionano perfettamente all’interno del padiglione auricolare non creando alcun tipo di problema anche con un utilizzo medio o prolungato.

Molto leggere e pratiche, le cuffie pesano soltanto 45.7 grammi con case. 4.7 grammi per ciascuna cuffia auricolare, invece. Il case pertanto assume un peso singolo di 36.3 grammi. Le dimensioni sono altresì ridotte e compatte. Le dimensioni del singolo auricolare sono di 33.9×18.6×16.5 mm, mentre quelle della custodia sono di 58.1×51.6×24.0 mm. In particolare, è doveroso segnalare che il dispositivo si tiene benissimo in tasca.

I colori disponibili in commercio sono il Moonlight White (bianco lucido) e lo Starry Blue (blu glaciale lucido, come il modello da noi testato). Presente, infine, la resistenza IP54 (polvere ed acqua) solo ed esclusivamente per i due auricolari.

1 su 7

Prestazioni e qualità dell’audio

Veniamo ora, invece, al motivo per cui abbiamo definito queste cuffie le «migliori TWS Android sul mercato». La spiegazione è molto semplice. Oltre alla grandissima semplicità di utilizzo, all’accoppiamento quasi immediato con qualsiasi smartphone ed all’ergonomia all’interno del padiglione auricolare, infatti, queste Vivo TWS Neo sono in grado di offrire un’eccezionale esperienza audio e voce in chiamata.

Oggigiorno è relativamente facile trovare delle cuffie con una buona qualità sonora per poter ascoltare musica, con bassi profondi e alti importanti. Tuttavia, è veramente difficile trovare delle cuffie TWS in grado di offrire anche un’ottima qualità in fase di chiamata. Spesso e volentieri, infatti, i nostri interlocutori hanno difficoltà a comprendere il nostro parlato, specialmente in situazioni di rumorosità elevata (ad esempio, in metropolitana). Non è questo il caso delle Vivo TWS Neo. Loro sì che sono perfette anche in chiamata. Nessuno, ma veramente nessuno si è lamentato durante una delle numerosissime chiamate di lavoro e di svago che abbiamo effettuato nel corso degli ultimi due mesi.

Vi è da aggiungere che le specifiche tecniche di spessore sicuramente aiutano nell’intento:

Bobina mobile da 14.2 mm;

Gamma di frequenze 20Hz-20000 Hz;

Codec aptX Adaptive/AAC/SBC

Chip Qualcomm ;

; nr. 2 microfoni beamforming (per chiamate vocali biauricolari. È, quindi, possibile effettuare chiamate con un solo auricolare indossato);

beamforming (per chiamate vocali biauricolari. È, quindi, possibile effettuare chiamate con un solo auricolare indossato); Bluetooth V5.2 ;

; USB Type-C.

Concludono il comparto performance: una bassa latenza (88 ms), la cancellazione automatica del rumore con AI (Intelligenza Artificiale) e la possibilità di utilizzo dell’assistente digitale di Google, direttamente con le gestures.

Doppio tocco : Assistente digitale di Google

: Assistente digitale di Google Pressione prolungata : per rifiutare o chiudere una chiamata

: per rifiutare o chiudere una chiamata Volume su/giù

Batteria e considerazioni finali

A livello di autonomia, le cuffie Vivo TWS Neo si comportano benissimo. L’autonomia per singola cuffia è di circa 4 ore, con possibilità di arrivare fino a 22 ore con ricariche successive da case. Nello specifico la batteria è da 27 mAh per singola cuffia e da 415 mAh per quanto riguarda la confezione. I tempi di ricarica, invece, sono di circa 100 minuti per il case e 45 minuti per gli auricolari.

In definitiva, ribadiamo che queste Vivo TWS Neo con ogni buona probabilità rappresentano le migliori cuffie TWS in commercio per dispositivi Android. Il prezzo di listino si aggira intorno ai 100 euro, tuttavia, da numerosi rivenditori è possibile trovarle a circa 60 euro. Un vero affare!