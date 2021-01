APP: il Covid ha portato una crescita inaspettata dei download a pagamento

Il 2020, non iniziò nel migliore dei modi. Questo non si può dire però per le applicazioni a pagamento presenti sui Play Store, le quali hanno visto una crescita spropositata soprattutto nel periodo del coronavirus. Ciò ha difatti portato, secondo i dati raccolti da App Annie, l’aumento della spesa globale per comprare app per smartphone: + 25% nel 2020 rispetto al 2019. Per giunta la crescita del numero dei download è addirittura andata oltre: +30%. Volete sapere quanti soldi sono stati spesi a livello mondiale per l’installazione delle applicazioni e quali sono state le più scaricate del 2020? Continuate a leggere.

APP: quali sono le più scaricate e quali sono i costi

Per calcolare quanto la popolazione ha speso nel 2020 per le applicazioni, devono essere calcolate sia la spesa di queste ultime, sia gli acquisti al loro interno e successivi al download (frequenti soprattutto per le app dei giochi).

I dati di App Annie, riferiscono che la spesa globale sugli app store ha toccato i 112 miliardi di dollari.

Di questi 112 miliardi la maggior parte, circa 70, vede protagonista lo store di iOS mentre poco più di 40 miliardi Google Play Store per le applicazioni Android. Per giunta vi è una crescita del 30% della spesa sul Google Play Store.

Tra le app più scaricate nel 2020 vediamo in cima la famosissima TikTok, ormai installata da utenti di tutte le età. Dopodiché scoviamo una classifica a dir poco inaspettata vista “la nomina” di ognuna di queste. Ecco l’elenco delle prime 10 applicazioni più scaricate al mondo nel 2020: