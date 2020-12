WhatsApp: arriva la nuova funzione carrello, acquisti con un messaggio

Il servizio di messaggistica istantanea più famoso al mondo noto come WhatsApp, ha introdotto ufficialmente un nuovo aggiornamento. Questo gli permetterà di diventare molto simile ad un portale relativo alle vendite, dove i proprietari di piccole aziende potranno gestire ordini o fornire informazioni a riguardo.

Il tutto sarà disponibile con la nuova funzione carrello, la quale offrirà cataloghi per i clienti che potranno dunque controllare la disponibilità dei prodotti in azienda. Al momento tale funzionalità è prevista per le applicazioni business di WhatsApp.

WhatsApp: ecco spiegata sul blog ufficiale la nuova funzione carrello

“Oggi vi presentiamo l’arrivo della funzione carrello su WhatsApp, uno strumento particolarmente utile quando si comunica con attività che vendono più di un articolo alla volta, come nel caso di ristoranti o negozi di abbigliamento. Con la funzione carrello, gli utenti possono sfogliare il catalogo, selezionare più prodotti e inviare l’ordine all’attività in un singolo messaggio. In questo modo, per le attività sarà più facile tenere traccia degli ordini ricevuti e gestire le richieste dei clienti, agevolando così le vendite.

Per esempio, Agradaya, un’azienda sostenibile di erbe e spezie con sede nella città indonesiana di Yogyakarta, ha ottenuto l’accesso in anteprima a questa funzione e ha constatato che i carrelli sono un ottimo modo per capire che cosa ordinano i clienti senza bisogno di scambiarsi molti messaggi.

Usare la funzione carrello è semplicissimo! Basta selezionare gli articoli nel catalogo e toccare “Aggiungi al carrello”. Quando tutti gli articoli sono stati inseriti nel carrello, è possibile inviare il contenuto del carrello all’attività con un semplice messaggio. Per maggiori dettagli sull’utilizzo dei carrelli, consulta questa pagina.”