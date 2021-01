Nvidia si prepara a rilasciare due nuove schede video di fascia alta nei prossimi due mesi. Le ultime indiscrezioni indicano la possibilitá di vedere presto le schede RTX 3080 Super e RTX 3070 Super per aumentare la serie di GPU di nuova generazione di Nvidia.

Queste GPU, contrassegnate come SKU, sono stato identificate la prima volta da kopite7kimi, un utente di Twitter. Queste sono solo le ultime GPU che potrebbero arrivare sul mercato della nuova serie di Nvidia. Queste schede, con nome in codice SKU, includono l’architettura Ampere delle nuove RTX.

Nvidia potrebbe presentare presto le nuove schede

Nonostante la sigla SKU non sembri indicare nulla, Wccftech sottolinea che ci sono motivi sufficienti per credere (e non credere) che le nuove schede saranno le RTX 3080 Super e RTX 3070 Super. É giusto ricordare che ci sono state cosí tante varianti della serie RTX 3000 che le schede in questione potrebbero essere state anche “cancellate”. Finché la societá non rileverá le schede con un annuncio, sará impossibile saperlo con certezza.

D’altro canto, é stato ampiamente riportato che Nvidia ha in programma di rilasciare un’altra versione delle schede RTX 3080 e RTX 3070 con piú VRAM. Al momento, la compagnia si é accontentata delle attuali quantitá di memoria a causa della mancanza di moduli GDDR6 nella seconda metá del 2020.

La carenza di memoria dovrebbe risolversi notevolmente nel 2021. Ció significa che Nvidia potrebbe introdurre presto le nuove varianti Super delle due schede. Nel frattempo, é giusto far notare che le schede video di nuova generazione sono praticamente introvabili in rete. Nonostante i pre-ordini, alcuni utenti hanno riferito di aver acquistato le schede ad ottobre 2020 su noti siti di e-commerce e di non aver ancora ricevuto la GPU.