Nonostante il suo lancio problematico su console, Cyberpunk 2077 ha incassato milioni di vendite, escludendo i rimborsi. I proprietari di console current-gen sono rimasti delusi dalla poca “giocabilitá”del titolo a causa di problemi grafici, bug e crash. Nonostante questo, qualcuno é riuscito addirittura a godersi il titolo su Nintendo Switch.

Se non è ovvio, l’unico modo con cui l’hardware abbastanza datato della console Switch ha di far girare Cyberpunk 2077 é tramite Google Stadia. La piattaforma di cloud gaming consente alle persone di poter accedere al gioco su qualsiasi tipo di dispositivo con a bordo Android. Tutto ci;o di cui hai bisogno é una connessione internet ed un browser Chrome.

Cyberpunk 2077 gira bene su Google Stadia

Questo ci porta alla soluzione alternativa di Nintendrew. In poche parole, la scelta chiave é quella di far funzionare correttamente Android sulla console Nintendo. In termini di specifiche, la console Switch é praticamente un vecchio tablet Android con sistema operativo personalizzato di Nintendo.

Grazie al suo processore Nvidia Tegra 1, non ci é voluto molto perché hacker e modder trovassero un modo per installare un vero sistema operativo Android su di esso. A sua volta, ció ha permesso l’installazione dell’app Stadia sullo Switch. Naturalmente, installare Android non è semplice e privo di rischi.

Una volta che tutte le impostazioni sono state completate e ti rimane un tablet Nintendo Android, puoi praticamente giocare a Cyberpunk 2077 ovunque. Ovviamente, questo significa anche che puoi utilizzare Switch per giocare a qualsiasi altro titolo Stadia disponibile o persino fare tutto ciò che puoi anche con un normale tablet Android.