Nintendo Switch: l’eShop è di nuovo disponibile per gli utenti

La pagina Network Status per Nintendo Switch non segnala più alcun problema e dice che "Tutti i server funzionano normalmente"

Se hai appena ricevuto una nuova Nintendo Switch per le vacanze e non riesci a connetterti all’eShop per scaricare nuovi giochi, non sei l’unico. Nintendo ha annunciato di essere “consapevole che i giocatori stanno riscontrando errori durante l’accesso al Nintendo eShop e stanno lavorando per risolvere il problema il prima possibile”.

Nintendo si è rivolta a Twitter per dare la notizia e ha anche riferito un messaggio per i suoi utenti: “Grazie per la vostra comprensione, e per favore consultate la nostra pagina Stato della rete per gli ultimi aggiornamenti”. Puoi fare clic qui per controllare lo stato del Nintendo eShop e verificare che sia tutto ok.

Nintendo Switch: i problemi sull’eShop sembrano risolti

Al momento, quando vai alla pagina delle informazioni sulla manutenzione della rete di Nintendo, viene visualizzato un avviso. Questo annuncio viene inviato ai giocatori quando tentano di accedere all’eShop e riferisce “Impossibile connettersi al servizio di rete. Riprova più tardi. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato. ”

Considerando che ci siamo appena lasciati Natale alle spalle, la causa di questi problemi di rete potrebbe essere il gran numero di nuove console Nintendo Switch che sono state aperte in questi giorni.

Nel frattempo ci sono ottime notizie per tutti i possessori della console Switch fan della serie Prince of Persia di Ubisoft. Avvistato su Ubisoft Store, Prince of Persia: The Sands of Time Remake è elencato per essere rilasciato sulla piattaforma Nintendo Switch. Ad oggi, Ubisoft ha annunciato che il gioco arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dunque, attendiamo un annuncio ufficiale.