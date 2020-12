La nuova famiglia di top di gamma realizzata da Samsung sarà presentata il prossimo anno. In particolare, per ammirare i Galaxy S21 dal vivo bisognerà aspettare il prossimo 14 gennaio.

Nel corso di queste settimane, i device sono stati anticipati in lungo e in largo. La scheda tecnica di Samsung Galaxy S21 non ha più segreti così come quella Galaxy S21 Plus. Anche la variante più esclusiva, il Galaxy S21 Ultra, è stata anticipata dai leaker.

Ma in queste ore sta emergendo una nuova indiscrezione che certamente non lascerà indifferenti gli utenti. Infatti, sembra che Samsung sia intenzionata a togliere il caricabatterie dalla confezione di vendita dei device.

Samsung potrebbe sorprendere tutti e copiare una scelta di Apple

Si tratta di una scelta che ricalca quella presa da Apple per il lancio della famiglia iPhone 12. Proprio Samsung aveva preso in giro l’azienda di Cupertino per questa mossa. Il brand Coreano non aveva risparmiato alla rivale delle frecciatine su Twitter e sugli altri social in cui si evidenziava che i device Galaxy S20 offrivano i caricabatterie in confezione.

Tuttavia, nelle scorse ore, questi post sono misteriosamente spariti dal Web. Samsung li ha cancellati lasciando intendere che sta preparando una mossa simile. Non è la prima volta che il produttore coreano prima critica e prende in giro una decisione di Apple e poi la copia.

Infatti una situazione simile si è già verificata con iPhone X e Galaxy Note 10. Apple ha deciso di rimuovere le cuffie dalla confezione di vendita e Samsung ha criticato la scelta. Tuttavia, in seguito ha adottato la stessa soluzione per i propri device, eliminando le cuffiette dalla scatola. Per vedere se Samsung sceglierà o meno questa strada, bisognerà attendere la presentazione ufficiale.