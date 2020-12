Samsung sembra intenzionata a catturare il suo pubblico attraverso il lancio di nuovi dispositivi che stanno già attirando non poche attenzioni. Nella prima metà del mese di gennaio, infatti, procederà con la presentazione di ben tre nuovi smartphone che andranno a costituire la serie Galaxy S21; di una nuova versione di auricolari wireless, i Galaxy Buds Pro; e di una variante rinnovata del già noto Samsung Galaxy Watch Active 2. Quest’ultimo dispositivo è trapelato in rete di recente, mostrandosi in una nuova colorazione.

Samsung Galaxy Watch Active 2: lo smartwatch del colosso sarà lanciato in una nuova colorazione!

Il Samsung Galaxy Watch Active 2 è al momento disponibile in due modelli differenti per dimensioni e specifiche tecniche. Il colosso aveva infatti lanciato una versione con display super AMOLED da 1,2 pollici e una con display da 1,4 pollici. I due dispositivi sono alimentati rispettivamente da una batteria da 247 mAh e da una da 340 mAh. In entrambi è presente un processore Exynos 9110.

Tra le funzioni principali del Galaxy Watch Active 2 vi è la misurazione della frequenza cardiaca e quindi la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma in pochi minuti. Lo smartwatch del colosso, poi, è in grado di effettuare il monitoraggio del sonno ed è dotato di un sensore che lo rende capace di percepire le cadute.

La nuova versione dello smartwatch Samsung appare differente esclusivamente per la sua colorazione. Un’immagine, infatti, mostra lo smartwatch dotato di un cinturino color porpora e di un quadrante color oro rosa. Il lancio avverrà presumibilmente il 14 gennaio, data indicata da quadrante del dispositivo apparso nell’immagine diffusa in rete e corrispondente al giorno nel quale si prevede l’arrivo dei nuovi Galaxy S21.