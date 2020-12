Le vacanze sono quasi alle porte e sembra che Fall Guys stia entrando nello spirito natalizio. Lo sviluppatore Mediatonic e l’editore Devolver Digital hanno pubblicato un nuovo trailer live-action di Fall Guys. Le due società rivelano un nuovo outfit a tema natalizio che è gratuito per tutti i giocatori per un periodo di tempo limitato.

Abbiamo già visto Mediatonic offrire un completo invernale gratuito – che raffigura un personaggio di Fall Guys vestito per il freddo con paraorecchie, un cappotto invernale, pantaloni da neve e un cappello. Tuttavia, questa skin è disponibile solo tramite Prime Gaming.

Fall Guys: ecco la skin natalizia

Questo costume da Babbo Natale a tema natalizio è gratuito per tutti coloro che accedono al gioco, ma solo per pochi giorni. In particolare, dovrai effettuare l’accesso tra oggi e il giorno di Natale (25 dicembre) per richiedere l’abito.

Per quanto riguarda il trailer live-action che annuncia la skin, esso mostra un personaggio che non può fare a meno di rovinare le festività natalizie della famiglia con cui vive. Egli cerca in tutti i modi di far cadere l’albero di Natale nel tentativo di ottenere la corona sopra di esso e di distruggere un pupazzo di neve in il cortile.

Finora è stato un 2020 ricco di eventi per Fall Guys. Il gioco è stato lanciato ad agosto su PC e PlayStation 4 con un enorme successo, guidato almeno in parte dal fatto che era gratuito tramite PlayStation Plus durante il suo primo mese di disponibilità. Sebbene la base di giocatori si sia ridotta di una discreta quantità da allora, il gioco è ancora molto apprezzato, con Fall Guys che ha dato il via alla sua terza stagione all’inizio di questo mese.

La terza stagione, come avrai già intuito, è a tema invernale, rendendo questo costume da Babbo Natale perfetto per il gioco. Assicurati di accedere a Fall Guys prima del 25 dicembre per richiederlo, perché quasi certamente non avrai un’altra possibilità fino all’anno prossimo.