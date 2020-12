Fall Guys anticipa i costumi natalizi e invernali per la stagione 3

Fall Guys entrerà presto nella stagione 3, introducendo nuovi minigiochi e funzionalità per la sua rotazione unica sui giochi e sul battle royale. Impareremo di più in pochi giorni e lo sviluppatore Mediatonic sta già anticipando alcuni dei nuovi costumi prima di una rivelazione più ampia.

In un post sull’account Twitter ufficiale del gioco si intravedono quattro nuovi costumi per il gioco. È stata mostrata una renna dal naso rosso, una candela, uno yeti e quella che sembra essere una specie di regina di ghiaccio. Sembra che ci sia molto altro in serbo per la stagione 3 e abbiamo visto di nuovo il gioco ai The Game Awards.

Fall Guys, novità in arrivo per natale

Anche i produttori di Fall Guys e dei The Game Awards Geoff Keighley hanno collaborato alla rivelazione dei contenuti della seconda stagione. Keighley ha condiviso nuovi costumi durante la Gamescom: Opening Night Live in agosto, e il tema era medievale. Con il Natale alle porte, il tema della terza stagione ha sicuramente senso.

Sono passati un paio di mesi da quando è arrivata la seconda stagione di Fall Guys, portando un sapore medievale alla sua immensamente popolare azione a eliminazione diretta. Tuttavia, lo sviluppatore Mediatonic ha anche recentemente condiviso il suo aggiornamento di metà stagione, introducendo vari miglioramenti, variazioni di round e una fase completamente nuova.

Sia la stagione 2 che i round classici sono stati aggiornati, e c’è un’enfasi particolare sulle infusioni medievali, inclusi rulli appuntiti e falci oscillanti in fasi fino ad allora familiari. Inoltre, aspettati sorprese fruttate e resta senza fiato davanti al nuovo palo rotante di Perfect Match, il quale sembra tanto esilarante.