I nuovi clienti e i già clienti ricaricabili TIM che decidono di attivare una delle offerte generazionali della gamma TIM Young, troveranno in esse incluse anche il servizio TIMMUSIC senza costi aggiuntivi.

Tutto questo grazie all’opzione denominata “TIMMUSIC Per Sempre“. Vi ricordo che l’offerta in questione è la Student Edition dedicata ai clienti Under 25 e la Senza Limiti attivabile dagli Under 30. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim regala ad alcuni clienti un mese di Tim Music

Con una delle offerte appena menzionate i clienti potranno ascoltare la musica di TIMMUSIC senza consumare Giga, almeno fino a quando il traffico dati previsto dall’offerta saranno disponibili, a tempo indeterminato. Vediamo di seguito in cosa consistono TIM Young Student Edition e TIM Young Senza Limiti.

TIM Young Student Edition prevede minuti e sms illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, 40 Giga di traffico dati e Giga illimitati per le app di Social, Chat, E-Learning e Musica al costo mensile di 9.99 euro valido fino al 10 gennaio 2021. La TIM Young Senza Limiti comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, 60 Giga di traffico fino in 5G e Giga illimitati per Social, Chat e Musica, il tutto al prezzo di 14.99 euro al mese.

Le due offerte se attivate presso i punti vendita TIM prevedono un costo di attivazione pari a 9 euro se si sceglie come metodo di pagamento l’addebito su carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate, tra cui anche Tim Pay. Mentre per quanto riguarda la SIM il costo previsto è di 10 euro con 1 centesimo di euro di credito residuo. Se invece l’attivazione vien fatta online, il primo mese e il costo di attivazione sono gratuiti, la spesa che dovrà essere affrontata riguarda la SIM che ha un costo pari a 25 euro di cui 20 sono dedicati al traffico. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.