Vodafone: nuove offerte solo per chi rientra, si arriva a 100 giga

Non è attualmente possibile eguagliare i numeri di Vodafone, azienda che tratta la telefonia ed in particolar modo quella mobile da diversi anni a questa parte. In tutto il paese infatti gli utenti prediligono le reti del noto gestore anglosassone, il quale anche in Europa è stato in grado di fare terra bruciata tra i suoi nemici. La sua rete 4G è infatti la più estesa in assoluto in tutto il vecchio continente e questo non può fare altro che comportare il continuo afflusso di utenti.

Allo stesso tempo c’è da dire che ultimamente Vodafone avrebbe perso qualche cliente a causa di un gestore ormai famosissimo: si tratta di Iliad. A colpi di promo a basso costo, questa nuova azienda ha messo Vodafone in condizione di rilasciare tre nuove offerte per i suoi ex clienti. Queste arrivano fino a 100 giga in 4G.

Vodafone, arrivano tre offerte davvero incredibili per rientrare subito

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga