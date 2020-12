WindTre durante il periodo natalizio è sempre garanzia di grandi occasioni per gli utenti. Il provider vuole essere al centro del mercato della telefonia mobile, da qui alle prossime settimane. L’obiettivo è quello di aumentare l’attuale bacino di utenti, aggiungendo pubblico specialmente in una fascia a dir poco strategica: quella dei giovani.

La sfida di WindTre in questo particolare campo è tutta rivolta con TIM. Già nelle precedenti giornate vi abbiamo mostrato, in tal senso, le offerte di TIM: Young Student Edition e Young Senza Limiti.

WindTre, per Natale le due grandi tariffe per i giovani

Anche WindTre mette a disposizione di tutti i suoi clienti non una ma bensì due tariffe. Gli under 30 e gli under 20 potranno quindi attivare WindTre Young e Student.

WindTre Young si rivolge ai clienti che hanno età uguale o inferiore a 30 anni. Il pacchetto dei consumi prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con 80 Giga per navigare in internet sotto rete 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 11,99 euro ogni mese.

Per quanto concerne WindTre Student, invece, gli abbonati avranno a loro disposizione minuti illimitati verso tutti con la presenza di 40 Giga per la navigazione internet sempre sotto rete 4G e 4,5G. Il prezzo di rinnovo per questa ricaricabile è leggermente più basso rispetto a quella precedente: 9,99 euro. Prerogativa di questa promozione è però la formula di pagamento Easy Pay con fatturazione automatica su carta di credito o conto corrente. La tariffa, in questo caso, si rivolge agli under 20.