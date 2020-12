La lotteria degli scontrini ha finalmente avuto il via libera, l’Agenzia delle Entrate ha infatti, già dall’uno Dicembre, reso disponibile la procedura per ottenere il codice direttamente dalla piattaforma dedicata, in tal modo chiunque sia intenzionato a tentare la fortuna d’ora in avanti potrà farlo con possibilità di vincere premi settimanali, mensili e anche annuali, vediamo insieme i dettagli.

Lotteria al via

La lotteria degli scontrini sostanzialmente è un concorso a premi che il Governo ha bandito per stimolare l’uso della fattura elettronica, la quale, necessitando di transazioni digitali, porta ad una migliore tracciabilità di tutto il circolo di moneta all’interno dello Stato, cosa che ovviamente giova al fisco in quanto abbatte pesantemente l’evasione fiscale.

Per poter accedere alla lotteria degli scontrini il metodo è tanto semplice quanto immediato, infatti ogni cittadino, che abbia almeno 18 anni di età, potrà accedere sulla pagina dell’Agenzia delle Entrate e riscattare il proprio codice personale per poi salvarlo.

Una volta avuto il codice poi, basterà semplicemente mostrarlo all’esercente il quale a sua volta, provvederà a scansionarlo abbinandolo all’acquisto trasmettendo il tutto poi direttamente all’Agenzia delle Entrate stessa.

Per quanto riguarda la partecipazione e i biglietti ottenibili le regole sono molto molto semplici, infatti ogni euro di spesa corrisponderà ad un biglietto, quindi ad esempio 3 euro di spessa valgono 3 biglietti, con un’approssimazione per eccesso una volta superati i 49 centesimi di euro, ergo 3,50 euro corrispondono a 4 biglietti.

Per quanto riguarda le vincite invece, avremo due tipi di estrazioni, quelle ordinarie che premiano solo i clienti e quelle “zerocontante” che invece premiano siano clienti che esercenti, le vincite saranno a cadenza settimanale, mensile e annuale, ovviamente quelle annuali sono le più succulenti arrivando addirittura a cifre nell’ordine dei milioni di euro.