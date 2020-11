Quasi tutte le persone che conosciamo, sono ormai dotate di uno smartphone e tendenzialmente non si separano da esso tutto il giorno. Per questa ragione è importante renderci conto di quanto un oggetto del genere possa essere dannoso o meno per la nostra salute. Questo, perché spesso si teme che un uso eccessivo degli smartphone possa causare delle radiazioni tali da indurre il nostro sistema a sviluppare dei tumori. Sebbene al momento non esista una correlazione scientifica del tutto appurata che dimostri che questa teoria è reale, l’attenzione per questo problema non può essere altro che una sana precauzione. In Germania, un Ufficio Federale ha stilato una lista di smartphone che, in base ad alcuni studi, e metterebbero una quantità di onde elettromagnetiche eccessiva rispetto alla media. Questo ufficio, Bundesamt Fur Strahlenschutz, ha stabilito anche la soglia massima esatta di radiazioni che uno smartphone dovrebbe emanare e una lista di quelli che invece, ne emanano poche e sono quindi più sicuri. Vediamo insieme quali sono questi smartphone.

Radiazioni e smartphone, ecco la lista dei dispositivi pericolosi e di quelli maggiormente consigliati

La lista che segue, indica quali sono gli smartphone che superano di almeno il doppio, lo standard prestabilito dall’Ufficio Federale Tedesco.

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

La lista a seguire invece, indica quali smartphone, sempre secondo i loro studi, emettono una quantità di onde elettromagnetiche particolarmente bassa:

Zte Axon Elite

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 10+

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 10

Nokia 8

Nokia 3.2

Nokia 2

LG G7 ThinQ

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy M20

Nokia 7.1

Honor 7A

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7 Edge

Una cosa che potrebbe saltare all’occhio osservando queste due liste è che Xiaomi è molto presente nella prima, insieme ad iPhone, che probabilmente ci si aspetta di più nella seconda lista. L’altra cosa è che ben 8 telefoni consigliati su 16 sono di marca Samsung.