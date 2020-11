Una buona parte delle serie TV che ora sono in voga sono visionabili sulla piattaforma di streaming video migliore del momento: Netflix. All’interno di questa è possibile spaziare da serie TV, a film, a documentari fino ad arrivare ai cartoni animati per i bambini. Dunque, possiamo dire con certezza che Netflix non ha veri rivali. Inoltre, come molti forse sanno: il materiale più selezionato e visionato in assoluto sono senza ombra di dubbio le serie TV. Tra queste abbiamo novità per tre fiction in particolare, ossia You, The Order e The Witcher. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le novità a riguardo.

You, The Order e The Witcher: le serie TV stanno per tornare su Netflix

Iniziamo la carrellata di novità parlando di You. La serie thriller è stata molto apprezzata dai fan di tutto il mondo e dovrebbe tornare non prima del 2021, essendo che le riprese della terza stagione sono cominciate ufficialmente a novembre.

Terza stagione per quanto riguarda The Order, dopo le prime due che hanno fatto davvero un ottimo successo. Secondo molti, soprattutto la seconda, pubblicata lo scorso giugno. Anche qui, a causa dell’emergenza sanitaria, non è ancora chiaro quando ricominceranno le riprese. Anche perché Netflix ha intenzione di dare priorità a contenuti originali più urgenti con uscita imminente.

Infine, concludiamo parlando di The Witcher. La serie è ispirata alla saga giocata in tutto il mondo, la quale ha fatto un successo davvero importante. Si attendeva il suo arrivo alla fine del 2020, ma, a causa del blocco dovuto al Coronavirus, è invece slittato di diversi mesi. Infatti, tale blocco, sembra esser costato caro alla produzione: ben 6 mesi persi totalmente con il ritorno sul set ad agosto. Dunque, è intuibile che la fiction potrebbe essere inserita nella programmazione non prima dell’estate del 2021.