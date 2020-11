Le serie tv più attese di Netflix stanno per tornare: nonostante i lavori per le produzioni delle stagioni non siano ancora conclusi, ormai i tempi si stanno accorciando ogni giorno che passa. Lucifer, The Witcher e Stranger Things torneranno il prima possibile sul catalogo online per riprendere le loro narrazioni laddove sono state interrotte: ma a tal proposito sappiamo qualche ulteriore dettaglio?

Lucifer, The Witcher e Stranger Things: i dettagli iniziano a circolare

L’attesa è sempre lunga e dolorosa: questo gli spettatori lo sanno bene eppure, in questo caso, il gioco potrebbe valere la candela.

Per quanto concerne Lucifer, la seconda parte della quinta stagione non giungerà su Netflix prima del 2021: teoricamente sarebbe dovuta approdare prima di questo Natale, ma la pandemia ha complicato un po’ le cose ed i lavori di post produzione hanno subito dei ritardi. Per i fans di Tom Ellis e l’intera serie tv, comunque, non c’è da preoccuparsi visto che il Diavolo più ambito della televisione tornerà anche per una sesta stagione.

Il discorso riguardante The Witcher, invece, si fa sempre più interessante. Ormai, come noto, le riprese sono state avviate da diverso tempo e finalmente stanno iniziando a circolare le prime foto degli attori sul set. In questa sede non sveleremo niente per non correre il pericolo di fare spoiler, ma la seconda stagione sarà tutta da gustare! In merito all’uscita, già al tempo del rinnovo nel 2019 era stato dichiarato che ci sarebbero voluti almeno due anni: sperare di vederla a dicembre 2021 è un buon punto di partenza.

Per ultima, ma non per importanza vi è Stranger Things. Dopo mesi di silenzio, finalmente le riprese sono iniziate e sembrano star procedendo a passi spediti grazie ad alcune foto che sono circolate online. Anche in questo caso non sveleremo dettagli per non anticipare nulla, ma vi saranno grandi ritorni finora rimasti dubbiosi! Quando avverrà l’uscita della quarta stagione? Probabilmente nel 2021.