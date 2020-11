WhatsApp stra introducendo una nuova è interessante opzione per i messaggi inviati e ricevuti. Parliamo dei ‘messaggi effimeri’, in arrivo sia su smartphone Apple che su Android. La funzionalità arriverà con il prossimo aggiornamento e permetterà a tutti gli utenti di liberare spazio in memoria occupati dai vecchi messaggi.

Infatti, con la nuova opzione gli utenti potranno scegliere quando attivare l’intervallo di tempo prestabilito per far scomparire i loro messaggi automaticamente. Su un post sul blog, il team di Whatsapp ha rilasciato ulteriori dettagli spiegando al meglio come funziona l. A quanto pare, il periodo di tempo per la cancellazione dei messaggi sarà di sette giorni al momento.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento è già disponibile

Facebook ha recentemente annunciato che WhatsApp ha superato l’enorme traguardo dei 100 miliardi di messaggi inviati al giorno, ma non tutti vogliono che quelle chat durino per sempre. Ora, l’app di messaggistica di Facebook con 2 miliardi di utenti sta aggiungendo una funzione per dare alle persone un maggiore controllo sulle loro parole e immagini.

Da oggi, i messaggi, inclusi foto e video, possono essere contrassegnati come effimeri e scompariranno dopo 7 giorni. Il nuovo aggiornamento sarà disponibile a livello globale su Android e iOS. In futuro, la società darà la possibilità all’utente di scegliere il limite di tempo.

WhatsApp ha anche rilasciato ulteriori dettagli sulla nuova funzione. Dopo aver attivato la modalità, se un contatto non apre WhatsApp per sette giorni, i messaggi scompariranno. Tuttavia l’anteprima dei messaggi potrà essere visibile fino all’apertura dell’app di messaggistica. Se un utente risponde ad un messaggio effimero, il testo citato potrebbe essere visibile nella chat anche dopo i sette giorni.

Inoltre, se un messaggio effimero viene inoltrato in una chat in cui i messaggi sono disattivati, questo resterà visibile nella chat inoltrata.Pertanto, si consiglia di usare questa modalità solo con i contatti fidati. Per quanto riguarda i messaggi multimediali, essi verranno salvati solo se sono attive le impostazioni di download automatico. “Terremo d’occhio il feedback su come le persone usano la modalità per novità in futuro”.