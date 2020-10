Vodafone sta investendo sempre più risorse per poter essere protagonista assoluto non soltanto nel campo della telefonia, ma anche nel settore dell’intrattenimento tv. La compagnia inglese, insomma, vuol trasformarsi con costanza in una media company per offrire al suo pubblico soluzioni innovative relative alle comunicazioni.

Vodafone, grandi occasioni per la streaming tv: Sky e DAZN più Amazon in regalo

Già da alcuni mesi, in Italia è attiva la piattaforma Vodafone TV. Il servizio streaming è strategico per migliaia di clienti che, grazie ad esso, possono accedere a contenuti esclusivi del piccolo schermo. Con Vodafone TV i vantaggi sono anche maggiori rispetto alle altre piattaforma streaming, dato che il provider in sede di offerta commerciale aggiunge anche servizi extra.

Ancora oggi, i clienti che scelgono la Vodafone TV potranno attivare un anno a costo zero per il servizio Amazon Prime Video. Oltre alle spedizioni veloci in tutta Italia, Prime Video offre una vasta gamma di serie tv e film da guardare in streaming.

Occasioni ci sono anche per NOW TV, la streaming tv di casa Sky. Gli abbonati di Vodafone con una spesa mensile di 20 euro avranno accesso a tutti i contenuti sportivi e calcistici di Sky, via NOW TV. Con 30 euro sarà disponibile anche il ticket relativo ai contenuti dell’intrattenimento.

L’ultimo vantaggio dedicato alla Vodafone TV è quello relativo a DAZN. I clienti del gestore inglese, infatti, per avere a disposizione tutta la Serie A ed altri contenuti sportivi in esclusiva avranno anche sei mesi a costo zero per DAZN.