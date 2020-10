Stiamo vivendo un periodo drammatico in cui alle difficoltà economiche di un Paese in crisi si sommano gli effetti nefasti dell’emergenza sanitaria. Gli italiani sono sotto l’influsso negativo delle imposte e dei dubbi in merito alla futura stabilità familiare.

Nel corso di questo ingarbugliato periodo si è fatta strada una notizia inerente la patrimoniale sul conto corrente potenzialmente pronta a fare breccia nelle finanze dei privati cittadini.

Mossi da quella che si è poi confermata essere come una clamorosa fake news, migliaia di italiani hanno deciso di correre ai ripari mettendo al sicuro i propri risparmi. Ma c’è un’unica e sola verità, ora rimarcata sui social del Vice Ministro dell’Economia Laura Castelli tramite un post pubblico rilasciato su Facebook in cui spiega quanto segue.

Addio patrimoniale: tutto fumo negli occhi dopo la smentita della notizia bufala

“In queste ore, gira con insistenza, nelle varie chat, l’ennesima bufala. Voglio dirlo con forza, non c’è nessuna patrimoniale “Virus Tax”. Abbiamo chiuso un decreto con le risorse deliberate dal Parlamento, che ha autorizzato uno scostamento dei saldi di bilancio di 25 miliardi. Chiunque voglia speculare con false notizie su eventuali tasse, si metta la mano sulla coscienza. Non c’è nulla di più falso.

In un momento particolarmente delicato per il Paese, mi sento di chiedere un aiuto anche al mondo dell’informazione per isolare le fake news. Noi, maggioranza e opposizione, stiamo collaborando, più che mai, per mettere in campo tutte le misure necessarie a fronteggiare gli effetti del coronavirus, sia dal punto di vista sanitario, che da quello economico. Faremo tutto quello che serve per sostenere l’Italia e gli italiani.”