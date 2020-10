CoopVoce cresce con una novità e propone 2 offerte ChiamaTutti

Ogni gestore a suo modo riesce a dare soddisfazioni al pubblico, soprattutto a quella parte che sta cercando un nuovo provider. Tutto ciò capita anche con CoopVoce, gestore di telefonia mobile che si occupa di concedere il meglio in ambito virtuale. Questa azienda è stata in grado di risalire ben presto la china, anche perché era l’unica occasione rimasta.

In molti credevano che questo celebre nome della telefonia italiana sarebbe ben presto caduto nel baratro. In realtà poi CoopVoce ha dato grande prova di maturità grazie alla sua nuova strategia che ha portato tante nuove promozioni disponibili per il pubblico. Due nuove offerte sono disponibili adesso sul sito ufficiale, contenendo minuti, SMS e giga. Ecco infatti le ChiamaTutti TOP 10 e Easy, le quali contengono rispettivamente minuti senza limiti, 1000 SMS e 10 giga, mentre nel secondo caso 300 minuti, 300 SMS e 3GB. I prezzi sono di 9 euro e 4,50 euro al mese per sempre.

È però nei piani una nuova strategia di crescita per il futuro prossimo come dichiarato dai vertici dell’azienda.

CoopVoce: ecco il piano per crescere ulteriormente e battere la concorrenza

Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“. Bel frattempo ecco altre due promo davvero interessanti.