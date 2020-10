CoopVoce, un nuovo traguardo e due nuove promo a partire da 4,50 euro

La telefonia mobile ha accolto Iliad ormai qualche anno fa, gestore che è riuscito a dare filo da torcere a tutte le aziende già inserite nel settore da diverso tempo. Tra queste c’è anche CoopVoce, provider virtuale che a suo modo è riuscito a difendersi egregiamente. Le sue offerte sono infatti tra le più amate dal pubblico, il quale secondo le ultime statistiche sarebbe cresciuto a dismisura.

CoopVoce inizialmente non godeva di grande seguito a causa dei contenuti delle sue offerte che non risultavano pienamente soddisfacenti. Ora invece la situazione è nettamente diversa visto che le promozioni arrivano con frequenza quasi mensile e con giga, SMS e minuti in quantità. Inoltre i prezzi risultano i migliori per quanto concerne la durata nel tempo, visto che non scadono mai. In questo momento ci sono due offerte: la prima che prende il nome di ChiamaTutti TOP 10 offre minuti senza limiti e 1000 SMS con 10GB in 4G a 9 euro. La seconda, la Easy, invece permette di avere 300 minuti, 300 SMS e 3GB per soli 4,50 euro.

CoopVoce: il gestore vuole diventare ancora più grande

Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“. Bel frattempo ecco altre due promo davvero interessanti.