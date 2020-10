CoopVoce riesce ogni mese a stupire i suoi utenti e non solo. Sono infatti tantissime le persone che pur avendo un gestore molto affidabile, decidono di sottoscrivere una delle offerte di questo provider virtuale che detiene la leadership almeno nel suo ambito. Sono tanti i gestori virtuali, ma da un po’ di tempo a questa parte il noto provider riesce a tenere a bada tutti grazie alle sue offerte incredibili.

Anche se CoopVoce durante gli ultimi anni non ha avuto grandi fortune, la situazione sembra essere cambiata da un po’ di tempo a questa parte. Il gestore è riuscito infatti a guadagnare tantissimi utenti grazie alle sue promozioni, le quali riescono ad includere al loro interno il meglio per quanto riguarda prezzo, qualità e quantità. L’ultimo esempio si è avuto proprio sul sito ufficiale dell’azienda.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 10 non è sola, ecco anche la Easy a soli 4,50 euro

CoopVoce pare avere due nuove offerte da offrire agli utenti. La prima è la ChiamaTutti TOP 10, offerta che già lascia capire di che pasta è fatta. Questa possiede infatti al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 messaggi verso tutti e 10 giga in 4G per un prezzo di soli 9 euro al mese per sempre.

La seconda promo è poi la ChiamaTutti Easy, soluzione per un pubblico meno pretenzioso ma che risulta comunque congrua con il prezzo offerto. Al suo interno ci sono infatti 300 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga per navigare sul web utilizzando la rete in 4G. Il prezzo è di soli 4,50 € al mese per sempre.