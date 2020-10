CoopVoce propone la sua promo migliore: con 40 giga il prezzo è minimo

Tra gestori conosciuti e quelli meno noti agli utenti, ci sono tantissime soluzioni che ad oggi potrebbero rappresentare ottimi compromessi per soddisfare qualsiasi cliente. CoopVoce è una delle aziende più attive nonostante si occupi di telefonia mobile in ambito virtuale. Questa branca ormai è molto conosciuta da tutti, visto che anche le pubblicità in TV sono diventate più frequenti. Questo provider inoltre sta dimostrando di avere molta più forza rispetto agli scorsi anni, soprattutto grazie ai cambiamenti apportati.

La strategia è nettamente cambiata rispetto al passato, soprattutto grazie alla nuova linea di offerte che da qualche tempo sta interessando anche coloro che prima proprio non volevano sapere nulla di CoopVoce. In questo caso ci sono finalmente tanti contenuti all’interno di quelle offerte che già un tempo venivano definite come molto convenienti dal punto di vista del prezzo. A mancare erano proprio minuti, SMS e giga, troppo pochi secondo il parere del pubblico almeno fino ad un anno e mezzo fa.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 40 propone il meglio a tutti gli utenti, ecco quanto costa

CoopVoce ha lanciato a settembre la promo migliore degli ultimi due mesi che prende il nome di ChiamaTutti TOP 40. Questa include al suo interno i migliori contenuti per un prezzo molto concorrenziale: minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 40 giga di traffico dati in 4G.

Tutti questi contenuti risultano estremamente convenienti per il pubblico, il quale potrà ottenerli semplicemente pagando 9,50 € al mese per sempre. La promo è disponibile inoltre anche per coloro che sono già clienti.