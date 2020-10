Vodafone Happy Friday: con le solite 3 offerte ecco i regali di giornata

Una delle migliori soluzioni per quanto concerne il mondo della telefonia mobile è certamente quella di sottoscrivere una promozione di Vodafone. Il gestore famoso in tutto il continente europeo grazie alla sua qualità è diventato non a caso il migliore anche in Italia. Il merito è della sua rete 4G estremamente estesa, la quale riesce ad ottenere risultati fantastici in termini di download.

Da un paio d’anni però Vodafone sta ravvisando particolari difficoltà contestualmente alla crescita di Iliad, che gli ha portato via tantissimi utenti. A tal proposito ecco la nascita di alcune offerte che trovate proprio qui sotto.

Vodafone: ecco le promozioni che permettono agli ex utenti di rientrare al minimo storico

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga