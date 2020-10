A partire dallo scorso 5 ottobre 2020 l’operatore Vodafone Italia ha deciso di modificare il prezzo di attivazione di alcune sue offerte standard di rete mobile. Per la precisione stiamo parlando delle offerte standard appartenenti alla gamma Vodafone Infinito, Red, Vodafone Easy, Vodafone Facile, Family+ e la SIM mobile con l’offerta Giga Family Infinito Edition per l’omonima offerta convergente fisso mobile.

Fino al 4 ottobre 2020 il costo di attivazione di queste offerte per i nuovi clienti prevedeva le seguenti caratteristiche: “in promozione a 5 euro invece di 31 euro, ma solo se durante la permanenza in Vodafone viene effettuato traffico per un valore minimo prestabilito (variabile in base all’offerta), altrimenti verranno addebitati i restanti 26 euro“. Scopriamo cosa è cambiato.

Vodafone modifica il prezzo d’attivazione di alcune sue offerte

A partire dallo scorso 5 ottobre 2020 il costo di attivazione è stato aumentato in promozione a 6.99 euro anziché 32.99 euro, sempre soltanto se durante la permanenza in Vodafone verrà effettuato traffico per un valore minimo prestabilito (variabile in base all’offerta, ad esempio 180 euro per Vodafone Easy), altrimenti verranno addebitati i restanti 26 euro.

E’ cambiato anche il costo di attivazione dell’offerta Shake it Fun, che dalla stessa data è stato rinnovato con nuovo prezzo a 11.99 euro al mese con nuovi servizi inclusi. In questo caso il costo di attivazione è passato da 5 euro una tantum a 6.99 euro una tantum.La modifica del nuovo prezzo riguarda solo le nuove attivazioni. I già clienti Vodafone Shake it Fun con la versione a 9.99 euro al mese non hanno subito alcuna modifica di prezzo.

Lo stesso discorso varrà anche per le altre offerte della gamma Shake, ossia Shake it Easy e Shake Remix Unlimited Junior, che avranno anch’esse un costo di attivazione di 6.99 euro una tantum. L’operatore rosso ha cambiato il costo di attivazione dell’offerta dedicata alla gestione dei sistemi di antifurto, domotica, localizzazione e monitoraggio remoto denominata Vodafone Easy Control, con 50 minuti, 100 SMS e 200MB di traffico dati in 4G a 2 euro al mese.