I nuovi smartphone della serie Realme 7, ovvero i nuovi Realme 7 e Realme 7 Pro, sono stati presentati ufficialmente in India qualche settimana fa, ma ora l’azienda stessa ha da poco confermato il loro arrivo in Italia per il prossimo 7 ottobre.

Realme 7 e Realme 7 Pro in arrivo in Italia il 7 ottobre

Come da tradizione dell’azienda, i nuovi device della serie 7 sono pensati per un pubblico giovane e offriranno tante feature interessanti. Tra queste, la variante Pro potrà contare sul supporto alla ricarica rapida dell’azienda, cioè la SuperDart Charge da 65W, e questo permetterà di ricaricare il 100% della batteria (da 4500 mAh) in soli 34 minuti. Novità per questo modello sarà poi l’introduzione di un display SuperAMOLED da 6.4 pollici e non mancherà un comparto fotografico molto versatile. Ci saranno infatti quattro sensori fotografici e quello principale sarà Sony da 64 megapixel, mentre sul fronte troveremo una fotocamera anteriore da 32 megapixel.

Anche il nuovo Realme 7 avrà delle notevoli caratteristiche. Tra queste, ci sarà una batteria molto capiente da ben 5000 mAh e con supporto alla ricarica rapida da 30W. Sotto al cofano, invece, questo smartphone monterà il nuovo processore medio di gamma di MediaTek pensato per il gaming, ovvero il SoC MediaTek Helio G95. Come il modello precedente, poi, non mancherà un display con refresh rate a 90Hz.

Per seguire in diretta l’evento di presentazione ufficiale di questi nuovi smartphone medi di gamma a marchio Realme, l’appuntamento è fissato per il prossimo 7 ottobre e si potrà vedere in streaming sui vari canali social dell’azienda, come YouTube, Twitter e Facebook,