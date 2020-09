Con l’avvento della forzatura da smart working parecchi professionisti, studenti e docenti sono stati costretti ad avvicinarsi al mondo accademico e lavorativo tramite Internet. Strumenti indispensabili per gestire il lavoro digitale sono sicuramente gli ecosistemi Windows 10 e Microsoft Office 2019.

Grazie ad un tool di download gratuito è possibile ottenere una copia valida dei software da usare per gestire i Personal Computer e l’automazione da ufficio tramite Word, Excel, Powerpint, Access e tutti gli altri tool paralleli concessi dal team di sviluppo della casa di Redmond. Ecco come fare per avere la tua copia facilmente.

Windows 10 Gratis insieme al pacchetto Office 2019 incluso

Senza dilungarci troppo in convenevoli diciamo che si possono scaricare le copie di tutte le distribuzioni Windows ed Office tramite un programma chiamato Microsoft Windows and Office ISO Download Tool. Questo programma consente di gestire il click for order di tutte le versioni di sistema e del pacchetto Office. Nello specifico possiamo avere:

Windows 7

Windows 8.1

Windows 10

Mentre per Office Gratis si può scegliere la build che fa al caso proprio tra:

Office 2013

Office 2016

Office 2019

tutte le versioni di Office per Mac (2011, 2016, 2019)

L’applicazione è gratuita e concede il salvataggio in locale dei file ISO da usare quali immagini di preload per l’installazione software dei relativi pacchetti scelti. I file sono perfettamente legali in quanto provengono dai server di Microsoft. Nonostante questo, contrariamente a quanto si possa pensare, le copie NON SONO ATTIVATE. Ciò significa che le possiamo usare per provarle per un periodo di tempo limitato.

In seguito possiamo acquistare una regolare licenza direttamente dal sito Microsoft oppure da un rivenditore online che fornirà un Product Key valido e legale via email a poco prezzo. Potrebbe essere necessario acquisire i diritti attraverso l’attivazione telefonica che avviene con un bot cui assegnare le istruzioni per la creazione del vostro account.