STRANGER THINGS, Lucifer, Vis a Vis: sta arrivando il meglio di Netflix

La piattaforma streaming americana Netflix nel 2020 non ha nemmeno bisogno di essere descritta. Difatti questa è oramai conosciutissima in tutto il mondo per la sua varietà di genere che spazia dalle serie tv, ai cartoni animati, per finire ai film. Ultimamente sul portale sono giunte delle nuove opere cinematografiche come “Peaky Blinders”, “Baby”, “After Life”, “The Witcher”, “La Casa di Carta”, “Suburra”, “Narcos”, “Dark”, “Lucifer”, “The Order”, “You”, “Tredici”, “Sabrina” e “Black Mirror”. Ma anche “Young Wallander”, “Away”, “The Dutchess”, “Ratched”, “Jake Whitehall” e le famosissime Stranger Things, Lucifer, Vis a Vis.

STRANGER THINGS, Lucifer, Vis a Vis: notizie sulle migliori serie tv

Stranger Thing, la serie televisiva ambientata negli anni 80 che vede protagonisti un gruppo di bambini curiosi alla ricerca del Sottosopra, è ancora in fase di lavorazione per via dell’emergenza Covid-19 che ha costretto tutti a rimanere a casa. Ad ogni modo le riprese della quarta stagione dovrebbero iniziare tra pochi giorni, ma ci vorrà ancora un po’ prima di riuscire a guardare i nuovi episodi. Il motivo è ovvio, essendo la serie un mix esplosivo di effetti speciali, serviranno dei lunghi lavori per strutturarla nel migliore dei modi.

Lucifer invece ha deciso di suddividere la sua quinta stagione in due parti: la prima parte è già online su Netflix, mentre per quanto riguarda la seconda dovrebbe giungere entro la fine di quest’anno salvo eventuali imprevisti.

Infine Vis a Vis, la quale ha spiazzato il suo pubblico con una notizia sconvolgente. La serie tv non effettuerà il rinnovo, ma non ci lascerà soli. Infatti vedremo le avventure di Zulema e Macarena in uno speciale Spin-off.