Lo spettacolo della Serie A è tornato ad allietare il weekend degli italiani e degli appassionati di calcio. Dopo una pausa estiva molto più breve del solito, il massimo campionato nazionale sarà protagonista da qui al prossimo Maggio. Ancora oggi, in mancanza di stadi pieni, i tifosi potranno seguire la loro squadra del cuore solo in tv, attraverso Sky o anche – novità delle ultime settimane – attraverso TIM.

TIM e la sponda con Sky per la visione di tutta la Serie A a costi bassissimi

Dalla scorsa primavera, TIM ha deciso di impegnarsi sempre di più nel campo dell’intrattenimento televisivo. Già durante le scorse settimane, a questo proposito, vi abbiamo mostrato una valida iniziativa chiamata Mondo Netflix. Dopo il pacchetto dedicato a serie tv e film, il provider ha previsto anche una speciale offerta in campo sportivo.

In associazione alla piattaforma streaming TIMvision, gli abbonati di TIM potranno anche attivare il nuovo servizio Mondo Sport. Al prezzo speciale di soli 29,99 euro i clienti avranno a loro disposizione tutte le esclusive di calcio e sport targate Sky (via NOW TV) e tutti gli eventi di DAZN. Al tempo stesso, ogni utente avrà libero accesso a tutti i contenuti di TIMvision ed anche il decoder TIMvision Box sarà disponibile in maniera gratuita.

E’ possibile attivare questa particolare iniziativa di TIM o in uno store ufficiale o anche attraverso i canali internet. Il primo mese di abbonamento a Mondo Sport, per tutti coloro che attivano un piano inedito di visione, sarà a costo zero.