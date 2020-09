Lo scorso 8 settembre, Google ha rilasciato ufficialmente l’ultima versione del suo sistema operativo dedicato ai dispositivi mobile: Android 11. L’update ha introdotto diverse novità, come la nuova area Conversazioni che raggruppa tutte le notifiche relative ad app di messaggistica e chat, nuove impostazioni per la Privacy per un più efficace controllo sui permessi richiesti dalle app ed i Controlli Dispositivo, per controllare più facilmente e rapidamente i dispositivi della smart home.

Android 11, ecco la lista ufficiale degli smartphone che si aggiornano

I primi smartphone che hanno ricevuto l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile non potevano non essere i Pixel. Tutti i modelli che troverete nella lista a seguire hanno ricevuto l’update lo scorso 8 settembre. Se siete in possesso di uno di questi dispositivi, dunque, date un’occhiata alle impostazioni del vostro smartphone e verificate se l’aggiornamento è disponibile.

Google Pixel 2 Google Pixel 2 XL Google Pixel 3 Google Pixel 3 XL Google Pixel 3a Google Pixel 3a XL Google Pixel 4 Google Pixel 4 XL Google Pixel 4a

A seguire, la lista degli smartphone di altri produttori che hanno ricevuto o che riceveranno a breve l’aggiornamento ad Android 11.

OPPO Find X2 OPPO Find X2 Pro OPPO Reno 3 4G OPPO Reno 3 Pro 4G OPPO Ace 2 ASUS ZenFone 6 OnePlus 8 OnePlus 8 Pro Realme X50 Pro Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20+ Samsung Galaxy S20 Ultra Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Redmi K30 Pro POCO F2 Pro

Questi sono solo i primi smartphone che hanno ricevuto – o riceveranno a breve – l’update. Questa lista continuerà ad aggiornarsi in futuro ed Android 11 arriverà su molti altri dispositivi.