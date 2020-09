Unieuro travolge Esselunga con il lancio di un volantino davvero molto interessante, all’interno della campagna promozionale è possibile trovare elencati tantissimi sconti e prezzi bassi, abbordabili da parte di ogni consumatore in Italia.

Il suo nome è Back To School, per celebrare il ritorno sui banchi di scuola per milioni di utenti in Italia, l’azienda ha pensato di lanciare una promozione speciale. Tutti coloro che acquisteranno un qualsiasi notebook del valore commerciale superiore ai 449 euro, potranno richiedere un rimborso del valore massimo di 300 euro. La richiesta dovrà comunque essere accompagnata dalla consegna di un vecchio modello da rottamare, ed è importante ricordare che la cifra indicata è il massimo raggiungibile, non il livello base a cui addurre.

Volantino Unieuro: le offerte e gli sconti per gli utenti

L’attenzione di Unieuro, al netto della campagna promozionale elencata poco sopra, si è posata direttamente sulla fascia media del mercato della telefonia mobile, in particolar modo il modello da consigliare sembra essere il Samsung Galaxy Note 10 Lite. Il suo prezzo di vendita finale, di soli 449 euro, rappresenta un ottimo punto di partenza per gli utenti che al giorno d’oggi vogliono accedere ai modelli Samsung, senza spendere cifre particolarmente elevate.

In alternativa il consiglio è di puntare direttamente su modelli più economici, sotto i 369 euro si trovano tantissime occasioni, come Oppo Reno 2, Huawei P40 Lite, Huawei P30 Lite, Motorola E6 Play, Oppo A52, Oppo A91 e similari. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.